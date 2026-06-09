Burger für Blut: Chemnitzer Diner lädt zum Spenden

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Im "50’s Ville Diner" an der Zwickauer Straße in Chemnitz können am Mittwoch Freiwillige von 12 bis 18 Uhr Blut spenden - auch ohne Anmeldung.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Im "50’s Ville Diner" an der Zwickauer Straße in Chemnitz können am Mittwoch Freiwillige von 12 bis 18 Uhr Blut spenden - auch ohne Anmeldung.

Als Dankeschön gibt es einen "Vampir-Burger", dazu Pommes.
Als Dankeschön gibt es einen "Vampir-Burger", dazu Pommes.  © Ralph Kunz

Bereits am Dienstag ließen etwa 70 Personen ihr Blut dort. Als Dankeschön gab es für die Spender einen "Vampir-Burger".

Der gesamte Termin mit Anmeldung, Arztgespräch, Blutspende und Verpflegung dauert laut Mario Held (41) vom DRK etwa 30 bis 45 Minuten.

Die eigentliche Spende von 500 Milliliter Blut dauere lediglich fünf bis zehn Minuten. Wichtig ist es, sich vor allem gesund zu fühlen, im Vorfeld ausreichend zu trinken und mindestens 50 Kilogramm zu wiegen. 

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Für Holger Neuber (63) ist das Blutspenden längst Routine. Bereits zum 11. Mal nimmt er Teil. "Es ist eine wichtige Sache", sagt er. 

Holger Neuber (63) spendet seit über 20 Jahren Blut.
Holger Neuber (63) spendet seit über 20 Jahren Blut.  © Ralph Kunz
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Ob man grundsätzlich für eine Blutspende infrage kommt, lässt sich vorab mit dem Online-Spende-Check des DRK unter www.blutspende-nordost.de/spendecheck überprüfen.

Titelfoto: Ralph Kunz

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