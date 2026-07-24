Neue Gastro-Terrasse in Chemnitz: Galerie Roter Turm öffnet zum Stadthallenpark

Chemnitz - Aus der Idee wird Realität: Vor knapp einem Jahr wurden die Pläne bekannt , jetzt bekommt das Restaurant "immergrün" in der Galerie Roter Turm tatsächlich seine Außengastronomie. Damit öffnet sich das Chemnitzer Einkaufszentrum mit einer festen Gastro-Terrasse in Richtung Stadthallenpark.

Vor dem Restaurant stehen nun 16 Sitzplätze zur Verfügung. © Kristin Schmidt

Wo zuvor noch die Filiale von Yves Rocher untergebracht war, eröffnete im April das Franchise-Restaurant "immergrün". Geplant war von Beginn an eine Außenterrasse mit Blick auf den Roten Turm und den Stadthallenpark.

Wegen der angrenzenden Feuerwehrzufahrt mussten die Pläne aber zunächst mit der Stadt abgestimmt werden. Am Ende ging es dann doch schneller als gedacht: Innerhalb eines Tages habe Inhaber Thomas Sauske (42) die Zusage für seine Terrasse erhalten.

Auf der drei Meter breiten und zehn Meter langen Fläche stehen nun 16 Sitzplätze zur Verfügung. "Das ist jetzt erst mal der Test, ob's angenommen wird", sagt Sauske.