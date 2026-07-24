Neue Gastro-Terrasse in Chemnitz: Galerie Roter Turm öffnet zum Stadthallenpark

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Das Restaurant "immergrün" in der Galerie Roter Turm bekommt Außengastronomie. Damit öffnet sich das Chemnitzer Einkaufszentrum in Richtung Stadthallenpark.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Aus der Idee wird Realität: Vor knapp einem Jahr wurden die Pläne bekannt, jetzt bekommt das Restaurant "immergrün" in der Galerie Roter Turm tatsächlich seine Außengastronomie. Damit öffnet sich das Chemnitzer Einkaufszentrum mit einer festen Gastro-Terrasse in Richtung Stadthallenpark.

Vor dem Restaurant stehen nun 16 Sitzplätze zur Verfügung.
Vor dem Restaurant stehen nun 16 Sitzplätze zur Verfügung.  © Kristin Schmidt

Wo zuvor noch die Filiale von Yves Rocher untergebracht war, eröffnete im April das Franchise-Restaurant "immergrün". Geplant war von Beginn an eine Außenterrasse mit Blick auf den Roten Turm und den Stadthallenpark.

Wegen der angrenzenden Feuerwehrzufahrt mussten die Pläne aber zunächst mit der Stadt abgestimmt werden. Am Ende ging es dann doch schneller als gedacht: Innerhalb eines Tages habe Inhaber Thomas Sauske (42) die Zusage für seine Terrasse erhalten.

Auf der drei Meter breiten und zehn Meter langen Fläche stehen nun 16 Sitzplätze zur Verfügung. "Das ist jetzt erst mal der Test, ob's angenommen wird", sagt Sauske.

immergrün-Inhaber Thomas Sauske (42) kann seinen Gästen nun auch Sitzmöglichkeiten im Freien anbieten.
immergrün-Inhaber Thomas Sauske (42) kann seinen Gästen nun auch Sitzmöglichkeiten im Freien anbieten.  © Kristin Schmidt
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Am Erfolg des Konzepts hat der Gastronom allerdings wenig Zweifel. Seit der Eröffnung im April werde das Angebot mit Wraps, Bowls, Säften und Smoothies "super angenommen". Sein Eindruck: "Ich habe das Gefühl, dass sich 'immergrün' hier mittlerweile schon etabliert hat."

Titelfoto: Kristin Schmidt

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