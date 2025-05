Chemnitz: Anwohner verärgert über neue Ordnung

Chemnitz - Trübe Stimmung auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Anwohner fanden an ihren Autos eine Mitteilung der Stadtverwaltung, die sie aufforderte, künftig parallel zum Fußweg zu parken. Ansonsten drohe eine Verwarnung. Eine Begründung für die Änderung war nicht vermerkt.

Diese Zettel klemmte das Ordnungsamt an die Windschutzscheiben der Autos. © privat

Mieter der Sonnenstraße 71 bis 83 wandten sich verärgert an TAG24: "Was soll das? Die Autos stehen seit Jahren quer zum Fußweg. Es hat nie jemanden gestört. Mit der neuen Parkordnung hat nur noch ein Viertel der Autos Platz, die bisher dort geparkt haben."

Auf Anfrage teilte die Stadtverwaltung mit: "Im betreffenden Straßenabschnitt der Sonnenstraße hat sich in der jüngeren Vergangenheit das Parken quer zur Fahrtrichtung etabliert. Eine für diese Art zu parken erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung in Form einer Beschilderung oder Markierung ist jedoch nicht vorhanden", so eine Stadtsprecherin.

Diese zu schaffen sei weder angedacht noch möglich. "Sie kann aufgrund der zu schmalen Fahrbahnbreiten sowie der zu geringen Ausparktiefen nicht nachträglich erfolgen."

Das Verkehrs- und Tiefbauamt plant jetzt in Abstimmung mit dem Ordnungsamt zusätzlich zu den verteilten "Höflichkeitszetteln" an den Fahrzeugen, Anwohnerbriefe zu verschicken.

Bei Verstößen gegen die vorgeschriebene Parkordnung droht ein Verwarngeld von 15 Euro.