Chemnitz bekommt an drei Standorten Fahrrad-Abstellboxen

Chemnitz - An drei Standorten in der Stadt bekommt Chemnitz Fahrradabstellboxen.

Chemnitz bekommt drei Fahrradabstellboxen.(Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Stadt mitteilte, wird die erste Box am heutigen Dienstag angeliefert und auch direkt aufgebaut. Sie wird am Nachmittag an der TU Chemnitz an der Reichenhainer Straße errichtet.

Im Laufe der Woche sollen dann die anderen beiden Fahrradabstellboxen an der Bahnhofsstraße/Bahnhofsvorplatz und der Straße der Nationen (in Höhe der easyApotheke) angeliefert.

Diese Standorte wurden ausgewählt, da sie wichtige Stellen für den Radverkehr sind. Die Boxen könnten bei Bedarf auch woandershin gestellt werden.

Sie werden zunächst mit einem Bauzaun abgesichert, da es sich noch um Baustellen handelt.

Bis die Boxen genutzt werden können, sind noch weitere Arbeiten erforderlich. Es muss noch die Elektrotechnik installiert und die Hard- und Software eingerichtet werden. Dafür sind dann entsprechende Testläufe nötig. Außerdem sollen sie noch optisch ansprechend gestaltet und foliert werden.

Offiziell ist laut Stadt eine Inbetriebnahme für August geplant. Die drei Fahrradabstellcontainer sollen den Radverkehr attraktiver gestalten. Fahrradfahrer sollen so die Möglichkeit haben, ihr Bike sicher und auch wettergeschützt abzustellen.