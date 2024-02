23.02.2024 18:36 Chemnitz bereitet 23. Friedenstag vor: Das erwartet die Besucher

Am 5. März findet der 23. Chemnitzer Friedenstag statt. An diesem Tag soll an Kriege, Flucht und Vertreibung gedacht werden.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Am 5. März wird der 23. Friedenstag in Chemnitz begangen. Die Stadt und Vereine erinnern mit der traditionellen Gedenkveranstaltung an die Schrecken von Krieg, Flucht und Vertreibung.

Präsentierten die Friedenstag-Pläne: Cornelia Siegel (41, Stadt Chemnitz), Sabine Kühnrich (53, Projektleiterin) und Thomas Schuler (79, Schloßbergmuseum). © Uwe Meinhold Auch die Städtischen Theater, der Evangelisch-Lutherische Kirchenbezirk, die Aktion C und viele weitere städtische Akteure gestalten den Tag mit. "Ab 11 Uhr findet auf dem Neumarkt die Eröffnung an einem neuen Friedenskreuz statt", sagt Sabine Kühnrich (53) von der Arbeitsgruppe Chemnitzer Friedenstag. Ebenfalls um 11 Uhr werden Friedensbanner präsentiert - 2023 waren in sechs Schulen 39 neue Banner entstanden. Ab 17.30 Uhr startet die Laufaktion von "Lauf-KulTour" und "Sportbund Chemnitz". Die Hauptveranstaltung ab 18 Uhr auf der Neumarkt-Bühne steht dieses Jahr unter dem Motto "Menschenkinder". "Kinder sind die Zukunft und wir wollen den Fokus auch auf diese legen", erklärt Sabine Kühnrich.

Titelfoto: Uwe Meinhold