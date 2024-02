Chemnitz: Bezahlkarten für Asylbewerber bereiten Tafel und Co. große Sorgen

Tafel-Chefin Christiane Fiedler (63) sieht der Bezahlkarte kritisch entgegen. © Kristin Schmidt

Das Chemnitzer Rathaus hüllt sich bislang in Schweigen. "Die genauen Regelungen liegen noch nicht vor. Die Gespräche mit dem Bund und dem Freistaat laufen derzeit", heißt es auf Anfrage.



Deutlicher werden da die Behörden in der Nachbarschaft. Der Vogtlandkreis will die Card im zweiten Quartal einführen, im Landkreis Zwickau und im Erzgebirgskreis soll es in den Sozialämtern am 1. April losgehen.

Doch was bedeutet das für die sozialen Einrichtungen? "Eine Bezahlkarte würde uns vor Riesenprobleme stellen", erklärt Tafel-Chefin Christiane Fiedler (63).

"Ein Kartenleser kostet zum einen Geld, das wir nicht haben. Außerdem funktioniert im Laden das Internet nicht, weil wir sehr dicke Wände haben."