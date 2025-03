Chemnitz: Darum kann die Gondelstation am Schlossteich immer noch nicht öffnen

Chemnitz - Normalerweise ist der Gondelbetrieb am Schlossteich in Chemnitz um diese Zeit schon im vollen Gange. Aufgrund von Reparaturarbeiten müssen sich Tretboot-Fans aber noch gedulden, bis sie wieder schippern können. Doch das Warten hat bald ein Ende, am Auslaufwerk begannen am heutigen Montag die Bauarbeiten.