Chemnitz: Diese Traditionskneipe schließt nach 30 Jahren

Chemnitz - Die Gartenkneipe "Lug ins Land" im gleichnamigen Kleingartenverein in Chemnitz schließt Ende des Monates nach 30 Jahren. Die Inhaberin Kathrin Pege (50) konnte sich mit dem Vorstand auf keinen neuen Mietvertrag einigen. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, der Verein sucht händeringend.

Pächterin Kathrin Pege (50) zeigt den Informationsaushang zur Schließung des Gartenlokals "Lug ins Land". Die Stammgäste Volker Straube (65, v. l.), Frank Groschupp (69) und Siegmund Frank (64) sind frustriert. © Maik Börner

"Wir haben unseren Pachtvertrag im vergangenen November zum 31. Dezember 2023 gekündigt, da in unseren Augen nach zehn Jahren mal wieder Neuverhandlungen anstanden", sagt Koch Uwe Martin (62).



Der Vorstand wiederum erklärt: "Die Inhaberin hat den unbefristeten Pachtvertrag aus persönlichen Gründen gekündigt. Seitdem ist sie nicht auf uns zugekommen."

Über das vergangene Jahr hinweg häuften sich die Differenzen zwischen beiden Seiten. "So viel Ärger hat es hier in 60 Jahren noch nicht gegeben", schimpft Stammgast Frank Groschupp (69).

Am 31. Dezember um Mitternacht ist also Schluss. "24 Uhr muss die Gaststätte geräumt sein", so Inhaberin Pege. Der Verein hält dagegen: "Wir haben schriftlich angeboten, eine Silvesterveranstaltung durchführen zu können. Ein Übergabetermin im Januar ist durch Frau Pege frei wählbar."

Viele Kleingärtner und Stammgäste sind traurig über die Schließung. Volker Straube (65), ehemaliger Angestellter: "Es betrifft ja nicht nur uns, sondern auch alle aus dem anliegenden Wohngebiet. Die Leute finden es schade, wenn Veranstaltungen wie die beliebten Tanzabende oder die Silvesterparty in Zukunft wegfallen."