Ausflugstipps zum Feiertag: Das ist heute in Chemnitz und Umgebung los

Chemnitz - Für die einen ist heute Feiertag, für die Kinder beginnen bald die langersehnten Herbstferien. Natürlich gibt es da auch am heutigen Tag der Deutschen Einheit in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben.

Chemnitz - Plüschalarm rund um die Parkeisenbahn Chemnitz ! Parkbahnmaus Klaus nutzt den Feiertag, um sich viele "Kollegen" in den Chemnitzer Küchwald zu holen.

Chemnitz - Die Chemnitzer Schiffsmodellbauer treffen sich bereits zum 34. Mal zum alljährlichen Herbsttreffen an der Gondelstation am Schlossteich und präsentieren dort ihre Modelle "in Aktion".

Natürlich könnt Ihr Euch auch ein Tret- oder Ruderboot mieten und eine Runde auf dem Chemnitzer Schlossteich drehen.