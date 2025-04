Chemnitz: Großes Anbaden im Stausee Oberrabenstein

Chemnitz - Ab ins kühle Nass! Das ließen sich die mutigen Wasserraten am Sonntag nicht zweimal sagen und stürzten sich in die Fluten des Stausees Oberrabenstein. Das sonnige Wetter und eine Wassertemperatur von 14,5 Grad zog die Menschen zum großen Anbaden.

Sogar ein Triathlet ist unter den Schwimmern und dreht im Stausee fleißig seine Runden. "Ich trainiere gerade für den Koberbachtal-Triathlon am 14. Juni", so Maik Werner (38).

Valentin (1) und Vater Jörg spielen am neuen Wasserspielplatz. © Kristin Schmidt

Der in der vergangenen Woche fertiggestellte Wasserspielplatz kommt bei den kleinen Besuchern besonders gut an. Direkt am Sandstrand tummeln sich die Mädchen und Jungen.

Unter ihnen sind Luani (5) und Ole (4). Beide sind ganz angetan von dem Spielplatz. Genau wie der kleine Valentin (1), der eine Stunde fröhlich herummatscht.

Nicht nur der Wasserspielplatz ist neu, auch das Parken soll von nun an komfortabler werden. "Ein automatisches Parksystem mit Kennzeichenerkennung sorgt dafür, das die Gäste keine Tickets mehr ziehen müssen", erklärt Eric Wald (32), stellvertretender Betriebsleiter.

Der Stausee ist vorerst von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder bis sechs Jahre 3 Euro.