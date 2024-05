Chemnitz hat die schnellsten Unternehmer in Sachsen

Die Motorradgruppe des Unternehmer-Netzwerks BNI brach an der Schönherr-Fabrik zum Ausflug auf. © Maik Börner

Die Treffen finden jede Woche in der Schönherr-Fabrikküche Max Louis statt. Am Montag stellte dort Dirk Eckart (57) die verrückte Firmengeschichte seiner Gemeinhardt-Spezialgerüste vor.

1905 in München gegründet, kauften fünf Mitarbeiter aus Sachsen die Niederlassung Roßwein, setzten 2001 gleich beim ersten Großauftrag am Rhein eine halbe Million Euro in den Sand. "Heute sind wir mit 38 Mitarbeitern sehr erfolgreich."



Dirk Eckart gründete die 15-köpfige Motorradgruppe im Chapter. "Mit gleichen Hobbys versteht man sich besser." Sprach's und gab mit den Kollegen Gas nach Oberlichtenau.