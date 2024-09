30.09.2024 13:23 Chemnitz: Heißluftballon landet in Wohngebiet

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Das hätte böse ausgehen können: Anwohner staunten sicher nicht schlecht, als am Sonntagabend ein Heißluftballon in der Wohnsiedlung an der Unritzstraße in Chemnitz-Rabenstein landete. Am Sonntagabend landete ein Heißluftballon in der Wohnsiedlung an der Unritzstraße in Chemnitz-Rabenstein. © privat "Es war zu wenig Wind", erklärt Jan Wagner (55) von "Ballonfahrten Chemnitz". "Der Pilot hat sich dann für eine Notlandung entschieden."

An sich sei das kein großes Unglück gewesen und komme hier und da eben vor. "So was passiert aller 1000 Fahrten mal, würde ich schätzen", so Wagner weiter. Chemnitz Lokal Acht Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung warten auf Euch Er selbst ist auch Ballonfahrer und lobt die präzise Landung seines Kollegen. Der Korb wurde genau auf die schmale Straße zwischen zwei Wohnhäuser gesetzt. Wagner: "Personen oder Material sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen." Fünf Passagiere hatte der Heißluftballon an Bord. "Alles kein großes Drama. Entscheidend ist am Ende nur, dass die Leute sicher nach unten kommen."

Titelfoto: privat