Chemnitz: In diesem ehemaligen Krankenhaus findet bald ein Streetart-Festival statt

Chemnitz - Die 20. Ausgabe des Streetart-Festivals IBUG macht in Chemnitz Station und lässt sich in einem geschichtsträchtigen Gebäude nieder, in das mithilfe internationaler Künstler vorübergehend buntes Leben einzieht: das ehemalige Krankenhaus in der Scheffelstraße, vorher Verwaltungssitz der Auto-Union, welches seit 1997 leer steht.