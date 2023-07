Chemnitz - Mehr als 70 Wasserspiele - von A wie Azzano (Am Rathaus, Kaufhof) bis Z wie Zipperbrunnen (Schlossteichinsel) plätscherten einmal in Chemnitz . Davon übrig geblieben sind nur noch um die 30 Stück.

Ursprünglich stand der Brunnen vor dem "Sporthochhaus" an der heutigen Theaterstraße, der neue Standort ist die Börnichgasse. Als Highlight wird die Bärenplastik eventuell auch angestrahlt, plant Schmalfuß.

"Für die feierliche Enthüllung plane ich einen Samstagnachmittag im Oktober", so der Bärenpapa Schmalfuß.

Bildhauer Jochen Müller (65) hat sich dem Bärendienst angenommen und die drei Fellnasen für rund 26.000 Euro in Gips nachmodelliert.

Von der ehemaligen Blumenpracht des Müller-Zipper-Brunnens auf der Schossteichinsel ist nichts mehr zu sehen. © Uwe Meinhold

Auch auf der Schlossteichinsel versteckt sich ein ehemaliges Wunderwerk der Wasserkunst. Der Müller-Zipper von 1913 gilt als ältester aktiver Brunnen in Chemnitz.

Er wurde zu Ehren des Bürgermeisters Johann Friedrich Müller, der zwischen 1848 und 1878 die Stadt leitete, errichtet. Zeitgleich sollte er auch das Wirken des Stadtrates Carl Robert Zipper, der bereits 1864/69 die Grundzüge der heutigen Schlossteichpromenade und einer Parkanlage geschaffen hatten, würdigen.

Am 6. Mai 1913 wurde der Brunnen enthüllt und stand in voller Blumenpracht. Davon ist heutzutage nur noch wenig übrig, auch wenn es 2003 einen Versuch der Restauration gab. Seit April dieses Jahres ist er wieder täglich von 11 bis 18 Uhr in Betrieb.

Ein Hinweis auf den spannenden historischen Hintergrund fehlt leider völlig und so geht das Stück Geschichte von Chemnitz auf der Schlossteichinsel unter.