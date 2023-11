20.11.2023 05:15 1.180 Chemnitz: McDonald's an der Zenti zu! Zieht hier jetzt die Polizeiwache ein?

Das Schnellrestaurant McDonalds an der Zenti in Chemnitz schloss am gestrigen Sonntagabend - offenbar für immer.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Die Nachricht kommt völlig überraschend: Das Schnellrestaurant McDonald's an der Zentralhaltestelle in Chemnitz schloss am gestrigen Sonntagabend - offenbar für immer. Gründe für den Auszug sind derzeit noch unbekannt. Ebenso überraschend ist die Nachmieter-Idee der CDU Chemnitz. Stadtrat Michael Specht (37, CDU) plädiert für den Einzug der Innenstadtwache. © Uwe Meinhold Stadtrat Michael Specht (37) und CDU-Generalsekretär Alexander Dierks (36) schlagen den Einzug der geplanten Innenstadtwache der Polizei im bisherigen Burgerladen vor. "Das könnte unsere Chemnitzer Davidwache werden", sagen die Politiker.

Der Vorschlag hätte Charme, gilt die Zenti um McDonald's doch als ein Schwerpunkt der Innenstadtkriminalität. Chemnitz Lokal Hier wächst in Chemnitz ein neuer Wald Michael Specht: "Drogen, Schlägereien und Müll vor der Nase von täglich Tausenden Bus- und Bahnkunden. Es wäre traurig, wenn Betriebe wegen dieser Situation schließen." Die McDonald's-Filiale an der Bahnhof-/Rathausstraße machte am gestrigen Sonntag überraschend zu. Es bleiben vorerst vier Stores in Chemnitz übrig. © Ralph Kunz Im Schaufenster stehen noch Jobanzeigen. Im Netz sind sie bereits "nicht mehr verfügbar". © Ralph Kunz Vor dem Schnellrestaurant lassen Kunden auch mal ihren Müll fallen. © Kristin Schmidt An der Zentralhaltestelle vor McDonald's häufen sich die Polizeieinsätze. Zuletzt wurden am Abend ein Afghane (15) und ein Pakistaner (24) von fünf Migranten ins Klinikum geprügelt. © Haertelpress/Harry Härtel Bisher nichts zu interessierten Nachmietern bekannt Überraschender CDU-Vorstoß: Sie schlägt den Einzug der polizeilichen Innenstadtwache im Burgerladen vor. © Ralph Kunz Offiziell war am gestrigen Sonntag keine Bestätigung für die Schließung zu erhalten. Doch zwei McDonald's-Mitarbeiter sagten auf TAG24-Nachfrage "Ja". Zudem steht auf der Website ab dem heutigen Montag "geschlossen", ausgeschriebene Jobs seien "leider nicht mehr verfügbar". Zu interessierten Nachmietern ist nichts bekannt. Ratsfrau Sabine Brünler (38, Linke) wünscht sich statt einer Wache lieber einen neuen Anziehungspunkt, "der die Ecke belebt, etwas aus Gastronomie oder Kultur". Chemnitz Lokal Verband schimpft über Bahn-Chaos: "Chemnitz fast vom schnellen Regionalverkehr abgehängt" Passantin Ines Rücknagel (65) empfindet den Auszug aus dem Kaufhof-Gebäude "schlecht für Chemnitz".

