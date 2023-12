Chemnitz: Millionen-Überschuss, doch Freibier für alle gibt's nicht

Chemnitz - Mehr Zuschüsse vom Freistaat, mehr Gewerbesteuern als geplant: Der Haushalt in Chemnitz schließt 2022 mit einem Überschuss von 43 Millionen Euro ab.

Kämmerer Ralph Burghart (53, CDU) verkündete einen Millionen-Überschuss für den Chemnitzer Haushalt 2022. © Uwe Meinhold

Dieses erfreuliche Ergebnis wird Kämmerer Ralph Burghart (53, CDU) im nächsten Stadtrat am 13. Dezember verkünden.

Spielräume für "Freibier für alle" sieht er nicht: "Das Geld steckt schon in den Haushalten 2023/24 und in überplanmäßigen Ausgaben. Der Rest geht in die Rücklagen."