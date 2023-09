17.09.2023 17:32 969 Chemnitz: Simson- und MZ-Treffen im Fahrzeugmuseum

In Chemnitz fand am heutigen Sonntag zum siebten Mal das "Simson- und MZ-Treffen" statt. Etwa 300 Fahrzeuge waren am Start.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Hier freute sich das Zweiradfahrer-Herz: Zum siebten Mal trafen sich am heutigen Sonntag Simson- und MZ-Liebhaber im Chemnitzer Fahrzeugmuseum, tauschten sich aus und fachsimpelten. Die Organisatoren sind zufrieden - und schielen bereits auf 2025. Rund 300 Fahrzeuge wurden am heutigen Sonntag auf dem Gelände des Fahrzeugmuseums präsentiert. © Maik Börner Die Zweirad-Fans präsentierten stolz ihre 300 Fahrzeuge beim "Simson- und MZ-Treffen" am Sonntag. Einer von ihnen ist der Chemnitzer Rudi Schwade (72). Er kaufte sich 2009 für 4000 Euro eine gebrauchte MZ 250 (Baujahr: 1970). Die Maschine ließ er dann generalüberholen. Jetzt hat sie nach eigenen Angaben einen Wert von etwa 10.000 Euro. Museumspädagogin Kathy Eichholz (43): "Wir sind überwältigt von der Resonanz. Es gab ein positives Feedback von allen Seiten." Im kommenden Jahr soll das Treffen wieder im September stattfinden. Im Kulturhauptstadt-Jahr 2025 ist geplant, das Event zusammen mit der Firma Eska abzuhalten. Rudi Schwade (72) mit seiner perfekt restaurierten MZ 250 (Baujahr: 1970). © Maik Börner Eska stellte zu DDR-Zeiten die Schrauben her, mit denen die Simson zusammen gesetzt wurde.

