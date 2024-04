Chemnitz: So fand ein gehörloser Ukrainer seinen neuen Job

Chemnitz - Wer in ein fremdes Land kommt, hat es ohnehin schon nicht einfach: neue Sprache, andere Kultur und ein Job, der gefunden werden muss. Wenn dann noch körperliche Beeinträchtigungen hinzukommen, wird die Suche nahezu aussichtslos. Bei dem gehörlosen Ukrainer Oleh Zozulia ist die Integration erfolgreich gelungen.

Der gehörlose Ukrainer Oleh Zozulia (45, r.) mit Gebärdendolmetscher Alexander Kramer (43, l.), Michaela Müller (51) vom Jobcenter Chemnitz und Grit Lindner (49) vom SFZ CoWerk. © Uwe Meinhold

"Ich bin im März 2022 aus dem Oblast Kirowohrad nach Chemnitz geflüchtet", sagt der 45-Jährige. Seine Frau lebt mit ihm in der neuen Heimat. Ihr 18-jähriger Sohn ist wieder in der Ukraine, da er dort in der Gehörlosen-Nationalmannschaft Tischtennis spielt.

Oleh Zozulia hat viele Qualitäten: "Ich war in Polen als Gabelstaplerfahrer tätig, bin gelernter Schuhmacher und kenne mich auch im Kfz-Bereich aus." Gute Voraussetzungen eigentlich für einen Jobeinstieg. "Ich wollte sofort anfangen zu arbeiten, aber habe lange auf einen Platz gewartet", zeigt der Ukrainer die anfänglichen Schwierigkeiten auf.

Mittlerweile konnte für Oleh Zozulia eine passende Tätigkeit gefunden werden. Er wird ab 17. Mai bei TAG Immobilien im Garten- und Landschaftsbau arbeiten, Wohngebäude in Chemnitz und deren Umfeld pflegen.

Geholfen hat ihm dabei Michaela Müller (51) vom Jobcenter: "Wir wollen eine schnelle Integration der Geflüchteten gewährleisten." Ihnen solle die Möglichkeit gegeben werden, sich am Arbeitsleben zu beteiligen.