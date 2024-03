05.03.2024 06:15 892 Chemnitzer Friedenstag: Dieses Programm erwartet Euch

Am heutigen Dienstag findet in Chemnitz der Friedenstag statt. Zahlreiche Programme finden an diesem Gedenktag statt.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Am heutigen Dienstag findet in Chemnitz der 23. Friedenstag statt. Dabei wird an die Schrecken von Krieg, Flucht und Vertreibung gedacht. TAG24 fasst zusammen, wo Versammlungen und Veranstaltungen stattfinden. Auf dem Chemnitzer Neumarkt finden am heutigen Dienstag zahlreiche Veranstaltungen zum Friedenstag statt. (Archivbild) © Kristin Schmidt Ab 11 Uhr beginnen die Aktionen auf dem Chemnitzer Neumarkt. Am Friedenskreuz werdet Ihr um Friedenswünsche gebeten. Auf dem Neumarkt sind ebenfalls ab 11 Uhr vier Ausstellungen zu sehen. Zusätzlich findet eine Gesprächsrunde über Demokratie statt. Ab 15 Uhr findet eine Mal-Aktion für Kinder statt. Das Thema: "Wie viel Frieden braucht ein Kind?" Von 14 bis 17 Uhr werden Filme von Chemnitzer Zeitzeugen im Stadtverordnetensaal des Rathauses gezeigt. Dabei geht es um Bürger, die die vernichtenden Bombenangriffe am 5. März 1945 miterlebt haben. Auch sportlich wird einiges geboten. Von 17.30 bis 19 Uhr wird es einen Friedenslauf im Rahmen des Chemnitzer Friedenstags geben. Los geht's am Marktplatz, die Laufstrecke führt durch die Innenstadt. Etwa 60 Teilnehmer werden erwartet.

Am Rathaus wurden bereits vor einigen Tagen die Friedensbanner aufgehängt. © Uwe Meinhold Um 20 Uhr beginnt in der Jakobikirche der Ökumenische Friedensgottesdienst unter dem Titel "Menschenkinder". Gegen 21 Uhr findet der Friedenstag unter dem Glockengeläut der Chemnitzer Kirchen seinen Abschluss.

Titelfoto: Kristin Schmidt