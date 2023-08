Chemnitzer Hauptbahnhof: Neuer Anstrich für Schmuddel-Eingang

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz will lästige Schmierfinken vom Hauptbahnhof fernhalten.

Insgesamt145 Quadratmeter werden in den Chemnitzer Farben besprayt. © Kristin Schmidt

Dafür verleihen die Künstler von "Rebel Art" dem einst tristen Eingang an der Dresdner Straße gerade einen neuen Anstrich.

In den Farben der Stadt reihen sich original historische Motive aus dem alten Chemnitz, Porträts einiger Reisender und Fahrzeuge neben blau-gelbe Streifen, die die Linien der Treppe weiterführen.

"Wir wollten damit eine gewisse Weite erzeugen", erklärt Rebel-Arts-Chef Guido Günther (43). Seine 2003 gegründete Firma wurde beauftragt, den vor drei Jahren eröffneten Eingang zu verschönern. Illegale Graffiti und Vermüllung sollen dann der Vergangenheit angehören.

Meist wird zu viert an der 145 Quadratmeter großen Fläche gearbeitet. "Zwei kleben ab, zwei arbeiten an den fotorealistischen Motiven", so Günther. Mehrere Hundert Spraydosen werden im Prozess verbraucht.