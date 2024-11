Chemnitzer Klinikum feiert Richtfest für neue Logistikhalle

Chemnitz - Dreimal Hoch - das Klinikum Chemnitz hat Richtfest für seine neue Logistikhalle in Siegmar gefeiert.

Unter der Richtkrone (v.l.): Generalübernehmer Ralf Vogel (49), Bauherr Ingo Weise (44) sowie Astrid Arlt und Martin Jonas (50) vom Städtischen Klinikum. © Sven Gleisberg

Baubeginn für das 4,5 Millionen Euro teure Projekt auf dem alten Wanderer-Gelände war Mitte September, Fertigstellung ist nach Angaben von Bauherr Ingolf Weise (44) im Februar.

Das Klinikum will hier auf einer Fläche so groß wie vier Handballfelder medizinischen Sachbedarf "vom Bleistift bis zum Toilettenpapier" in großem Maßstab lagern und damit auch umliegende Krankenhäuser versorgen. Ausgenommen seien Medikamente und Apotheken-Produkte.