Chemnitzer Kunstgalerie verlässt den Rosenhof

Chemnitz - Die Kunstgalerie Weise kehrt dem Rosenhof 4 den Rücken und zieht in die Innere Klosterstraße 11 in Chemnitz .

Galerist Bernd Weise (67) räumt die Kunstwerke in der alten Galerie Rosenhof 4 aus. © Petra Hornig

"Die GGG hat unseren Mietvertrag nicht verlängert, aber ich versuche in jeder Situation das Positive zu sehen", erklärt Inhaber Bernd Weise (67) den Grund für den Umzug.

Das neue Areal sei zwar um gut zwei Drittel kleiner, dafür aber umso schöner und zentraler gelegen. "Die Räume hier sind in den späten 50er-Jahren entstanden, also kurz nach dem Krieg. Schauen Sie mal, was die sich hier noch für eine Mühe gegeben haben", zeigt Weise die neuen Räume. Vermieter ist wieder die GGG.



Auf Nachfrage, ob in die alten Räumlichkeiten am Rosenhof die L'Osteria einziehen wird, erklärt Weise: "Das kann ich Ihnen nicht bestätigen."