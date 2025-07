Fast 40 Grad! Diese Orte in Chemnitz sorgen für Abkühlung

Am Mittwoch wird der bisher heißeste Tag des Jahres erwartet. An diesen Orten kann man sich in Chemnitz abkühlen.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Der Hochsommer ist da! Am Mittwoch erwarten wir den bisher heißesten Tag des Jahres - vorhergesagt sind bis zu 38 Grad! Bei dem Wetter lässt es sich am besten im Freibad oder in der Eisdiele aushalten. Doch es gibt noch andere Orte in Chemnitz, an denen keine Gefahr besteht, wegzuschmelzen.

Straßen- und Tiefbauer Jens Rost (49, l.) und Azubi Marvin Kirchhof (17) von der Firma Gunter Hüttner müssen es trotz der Hitze in der Sonne aushalten. © Kristin Schmidt Der dicht bewaldete Küchwaldpark mit seinen schattigen Wegen ist perfekt zum Spazierengehen. Auch der Schloßteichpark samt Gondelstation gilt als ideale Anlaufstelle für eine entspannte Bootsfahrt und um die Seele baumeln zu lassen. Inmitten des städtischen Trubels entfaltet sich der Botanische Garten als grüne Oase. Hier kann ein ruhiges Picknick unter alten Bäumen erholend und entspannend wirken. Chemnitz Lokal Kaum genutzt und schnell hinüber: Hölzerne Sitz-Oasen machen Ärger in Chemnitz Chemnitz Lokal Chemnitzer Trinkwasser-Brunnen außer Betrieb Falls Ihr gerade in der Stadt unterwegs seid, sorgen die Trinkwasserbrunnen beispielsweise am Markt, am Wall oder an der Zenti für eine Abkühlung. Aber Achtung: Die Trinkwasserbrunnen im Konkordiapark und im Küchwald sind vorübergehend außer Betrieb. Wie die Stadt mitteilte, wurde im Zuge der regelmäßig durchgeführten Untersuchungen des Trinkwassers festgestellt, dass die Trinkwasserqualität nicht ausreichend sei.

Bei Hitze suchen viele Kinder Abkühlung im Stadthallenbrunnen. © Kristin Schmidt

An der Silberlinde sprießen die Blätter und der Baum wirft den ersten kleinen Schatten. Zum eigenen Schutz gegen die Hitze kehren sich die Blätter um. Der silbrige Teil zeigt nach oben. © Montage: Kristin Schmidt (2)

Sport bei Hitze? Hier geht's!

Nina Lötzsch (23, r.) und Simeon Gehlert (22) haben viel Spaß beim Bouldern. © Uwe Meinhold Wer sich trotz der Hitze noch sportlich betätigen möchte, denkt meist zuerst an Baden. Doch auch in der klimatisierten Boulderlounge in der Altchemnitzer Straße finden Sportfans eine ideale Alternative. "Die Boulderlounge bietet eine Mischung aus Bewegung und Relaxen mit einem Eiscafé auf unserer Terrasse bei angenehmen 21 Grad", sagt Betriebsleiterin Teresa Barche (37). Chemnitz Lokal Zusatz-Züge auf Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig Chemnitz Lokal Diese Werbung aus Chemnitz räumt Preis in Berlin ab "Bouldern ist also auch ein Sport bei hohen Temperaturen"

Mini-Urlaub bei minus 85 Grad