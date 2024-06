Endlich! Am "Loch der Schande" in Chemnitz beginnen die Bauarbeiten

Chemnitz - Geht es am Tietz in Chemnitz jetzt doch los?

Wucherndes Unkraut "ziert" seit Monaten die Baugrube neben dem Tietz an der Zschopauer Straße. © Sven Gleisberg

Am "Loch der Schande" an der Zschopauer Straße sollen unter dem Namen "Moritz am Park" Luxus-Wohnungen für Senioren entstehen.

Baubürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne) kündigte für den Sommer überraschend Bauaktivitäten an.



Es würden Geländeanpassungen vorgenommen, sodass Ende dieses Jahres oder Anfang des kommenden Jahres der Bau starten könne. Eine offizielle Bestätigung des Investors dazu gibt es allerdings nicht.

Losgehen sollte es ursprünglich im Herbst 2023. Doch durch den schleppenden Verkauf der Wohneinheiten hatte Bauträger HANSA Real Estate aus Leipzig den Baustart immer wieder verschoben, die Baugrube wucherte völlig zu.