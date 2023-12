Chemnitzer Polizei stoppt Protest gegen Rechtsextreme frühzeitig

Chemnitz - Da mussten sogar die Identitären schmunzeln: Der erste Protest von "Chemnitz nazifrei" gegen das neue Versammlungszentrum der Rechtsextremisten an der Edisonstraße blieb im Ortsteil Schönau stecken. Stadt und Polizei erlaubten am Freitagabend eine Demo nur vor der Stelzendorfer Straße in Chemnitz.