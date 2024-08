Chemnitzer Radfahrer treten für guten Zweck in die Pedale

Chemnitz - Sie laufen und radeln, um Gutes zu tun: Der Chemnitzer Verein "Lauf-KulTour" ist auch in diesem Jahr wieder unterwegs und passiert dabei Deutschland , Österreich und Tschechien . Die Sportler machen auf ihrer Route auf eine seltene Erkrankung aufmerksam.

Duathlon-Wechselprinzip: Startläufer Johannes Bley wird von Radfahrern begleitet. © Uwe Meinhold

"Jede Athletin und jeder Athlet legt im bewährten Duathlon-Wechselprinzip täglich von früh bis spät etwa sieben bis zwölf Lauf- und 82 bis 130 Radkilometer zurück. Wer läuft, bestimmt die Geschwindigkeit auf den 90 bis 140 Kilometer langen Tagesetappen", erklärt Hauptorganisator Christian Bäumler (32).



Zehn Studierende sowie zehn Absolventen der TU Chemnitz nehmen an dem Sportereignis teil. Sie stoßen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Team. Die Lauf- und Fahrstrecke erstreckt sich in diesem Jahr auf circa 1100 Kilometer.

Start war am heutigen Freitag in Chemnitz. Die Route verläuft über Pleystein, Deggendorf, Simbach am Inn, Bad Ischl, Linz, České Budějovice, Dobřichovice und Prag.