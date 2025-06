Chemnitzer Spielplätze im großen Knirpse-Test: Diese Kids wissen, was am meisten Spaß macht

Chemnitz - Wenn Kinder zu Testern werden, dann wird’s ehrlich - und manchmal ziemlich wild. 30 Spielplätze haben die Mädchen und Jungen des AWO-Hortes an der Grundschule Ebersdorf in Chemnitz unter die Lupe genommen. Ihr Ziel: ein ganz besonderes Buch.

Die Hortkinder aus Ebersdorf haben mehrere Wochen an ihrem Spielplatz-Buch gearbeitet. © Kristin Schmidt

Ein Spielplatzführer aus Kinderhand ist herausgekommen - 16 Spielplätze haben es in die finale Auswahl geschafft.

Mittendrin: Wiktor (9) mit klarer Meinung. Er hat den Spielplatz Alvins Himmelzug an der Pelzmühle getestet. Gefiel ihm alles? "Ja, auch die Gaststätte gleich nebenan. Nur das hier ist ein bisschen eng", meint er und zeigt auf ein kleines Baumhaus.

Das Projekt trägt den Titel "Kinder in Aktion". Projektleiter Eric Gläser (33) erklärt: "Wir wollten, dass Kinder in kommunale Entscheidungen einbezogen werden. Und der Spielplatz ist dafür perfekt. Da halten sich Kinder schließlich am meisten auf."

Die kleinen Tester entwickelten sogar eigene Fragebögen. Drei Kategorien waren ihnen besonders wichtig: Sicherheit, Sauberkeit und Wohlfühlen. "Ist ein Spielplatz sauber, fühle ich mich wohl. Ist überall Müll, eben nicht", sagt Wiktor.