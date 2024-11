Weihnachtspyramide in Chemnitz steht und das Erzgebirgsdorf lockt mit neuer Hütte

Chemnitz - Hier kommen Chemnitzer Adventsfans bald wieder auf ihre Kosten: Die große Weihnachtspyramide auf dem Düsseldorfer Platz wurde am Wochenende aufgebaut. Eine Neuerung soll es in diesem Jahr für das anliegende Erzgebirgsdorf geben.

Damit auch alles sitzt: André Gruhle (50) legt die Wasserwaage an. © Ralph Kunz

Der Aufbau der großen Weihnachtspyramide nahm den gesamten Samstagvormittag und frühen Nachmittag in Anspruch. In 13 Containern waren Weihnachtsmänner, Nussknacker, Kerzen und Co. verpackt.

Beim Zusammensetzen von Holzwänden ist Maßarbeit gefragt: "Es kommt auf den Millimeter genau an", erklärt Gastronom André Gruhle (50). Acht Leute halfen beim Aufbau mit.

In knapp zwei Wochen können Besucher dann wieder auf zwei der insgesamt sechs Ebenen ausgelassen feiern. Am 29. November erfolgt das "Anschieben" von Sachsens größter begehbarer Pyramide - parallel zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes und des Erzgebirgsdorfes.