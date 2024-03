Darum lädt OB Schulze alle Chemnitzer ins Rathaus

Chemnitz - Was gibt's Neues, Herr Oberbürgermeister? Am 18. April von 17 bis 19 Uhr lädt Sven Schulze (52, SPD) alle Chemnitzer zur Einwohnerversammlung in das Rathaus, Markt 1, ein. Es gibt einige aktuelle Themen - und in ein paar Wochen ist auch Kommunalwahl ...