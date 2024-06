Das große TAG24-Quiz zur Stadtratswahl: Wie gut kennen die Kandidaten Chemnitz?

Antwort: Der Flughafen am Ikarus (Stollberger Straße in Kappel) wurde 1926 eröffnet und Anfang der 70er-Jahre nach Jahnsdorf verlegt.

7. Welche Straße in Chemnitz gibt es wirklich? "Am Fuß", "Am Knie" oder "Am Arm"?

CDU: "Am Knie."

Grüne: "Am Arm."

Linke: "Am Knie klingt gut."

SPD: "Am Knie."

FDP: "Am Knie."

AfD: "Am Knie."

BSW: "Am Arm."

Antwort: In Ebersdorf gibt es die Straße "Am Knie".

8. Wer hat das Bild im Stavo-Saal im Rathaus gemalt?

CDU: "Max Klinger, in Auftrag gegeben von Herman Vogel."

Grüne: "Da muss ich passen."

Linke: "Habe ich irgendwann mal gehört, weiß ich nicht mehr."

SPD: "Ich weiß, wie es heißt, aber beim Künstler muss ich passen."

FDP: "Neo Rauch."

AfD: "Der Leipziger, Neo Rauch."

BSW: "Kann ich leider nicht sagen."

Antwort: Max Klinger (1857–1920): "Arbeit = Wohlstand = Schönheit" (1918).

9. Wie viele Lutherkirchen gibt es in Chemnitz?

CDU: 3

Grüne: 1

Linke: 1

SPD: 1

FDP: 2

AfD: 1

BSW: 4

Antwort: Es gibt 3 Lutherkirchen: Zschopauer Straße (Lutherviertel), Zwickauer Straße (Schönau) und Annaberger Straße (Altchemnitz).