08.03.2023 08:14 5.924 DDR-Schatz: Chemnitzer verkauft IFA-Laster mit null Kilometer auf dem Tacho

Insgesamt 48 fabrikneue IFA-Laster stehen in einer großen Halle in Brandenburg. Der Chemnitzer Roj Jamal will diesen Schatz nun verkaufen.

Von Bernd Rippert

Chemnitz/Brandenburg - Ein Chemnitzer kümmert sich um einen fast vergessenen Schatz der DDR: In einer großen Halle in Brandenburg stehen 48 fabrikneue IFA-Laster der Typen W 50 und L 60. Alle mit Kilometerstand null. Roj Jamal (30) soll den Schatz verkaufen: "Am liebsten alle zusammen", sagt er. Der Chemnitzer Roj Jamal (30) verkauft historische W 50, die noch keinen Kilometer gefahren sind. © Christamaria Ruch Vieles an der Sammlung ist geheim. Genaue Fahrzeugausführungen, Standort und die Besitzer. Roj Jamal verrät: "Der Großvater des jetzigen Besitzers aus Hamburg kaufte zur Wende 4000 IFA-Laster von der Treuhand, darunter die 48 Exemplare aus dem Showroom des Herstellers." Die anderen Fahrzeuge verkaufte der Besitzer in viele Länder. Zuletzt versteigerte das Auktionshaus Chemnitz in Wittgensdorf 197 Fahrzeuge. Nun soll der Chemnitzer, der einen Ersatzteilhandel für Oldtimer führt, im Auftrag des Besitzers die 48 Edelstücke aus dem IFA-Bestand verkaufen. "Am liebsten an einen Sammler, der das Erbe des ursprünglichen Käufers bewahrt." Chemnitz Lokal Chemnitz in der Streik-Zange: Zum Frauentag sind auch die Kitas dicht Der DDR-Schatz besteht aus W 50 und L 60 der 70er- bis 90er-Jahre sowie Prototypen. Es sind Feuerwehrautos, Kranwagen, Kühlfahrzeuge, Armee-Laster mit Nasszelle oder Design-Entwürfe. Die Bleche blinken in Rot, Grün, Blau, Gelb, Beige und wirken wie neu. Baustellen-Alltag Ende der Siebzigerjahre: Der IFA W 50 war überall im Einsatz. © imago/BildFunkMV Auch die Armaturen sind noch völlig unbenutzt. © Christamaria Ruch Roj Jamal möchte die Sammlung komplett verkaufen, vielleicht an ein Museum. "Der Wert geht in die Millionen", hofft der Chemnitzer. Anfragen an ifasammlung@gmx.net - klappt der Komplettverkauf nicht, wird die Sammlung zerschlagen und einzeln verkauft. "Interessenten gibt es viele", weiß Roj Jamal.

Titelfoto: Christamaria Ruch