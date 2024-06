Was macht ein drei Meter hoher Joghurtbecher auf dem Chemnitzer Neumarkt?

Richtige Mülltrennung? ASR-Sprecherin Beate Bodnár und Kraftfahrer-Azubi John Müller (21) informieren darüber. © Maik Börner

Erstmalig beteiligt sich auch der Abfallentsorgungs‐ und Stadtreinigungsbetrieb (ASR) gemeinsam mit dem Umweltamt und dem Umweltzentrum an dieser Aktion.

Dazu gibt es einen Info-Stand, wo sich interessierte Bürger am morgigen Donnerstag von 11 bis 17 Uhr auf dem Neumarkt über die richtige Mülltrennung informieren können. "In die gelbe Tonne gehören nur Verpackungen", sagt ASR-Sprecherin Beate Bodnár.

Windeln, Lebensmittelreste oder Batterien seien immer noch beliebte "Fehlwürfe" in die gelbe Tonne. "Andere Materialien, die keine Verpackung sind, gehören in den Restmüll", so Bodnár.