Die Prinzen starten ihre Jubiläums-Tour in Chemnitz: Sänger Tobias Künzel im TAG24-Interview

30 Hits aus 30 Jahren, gespielt in 30 Städten - den Auftakt bestreiten sie am Abend in der Chemnitzer Stadthalle (Einlass 19 Uhr, Restkarten ab 46,55 Euro an der Abendkasse). Über die Mühen der Vorbereitung, alte Hits und junge Fans sprach Prinzen-Sänger Tobias Künzel (58) vorab mit TAG24-Reporter Nico Schimmelpfennig .

Tobias Künzel (58, l.) sang früher bei den Leipziger Thomanern. © MDR/Tine Acke

Einige Lieder aus diesen 30 Jahren sind unverwüstliche Ohrwürmer geworden, wie "Alles nur geklaut", "Mann in Mond", "Millionär", "Küssen verboten" oder "Deutschland".

Aber auch ein paar neue Songs wollen sie am heutigen Donnerstagabend erstmalig live präsentieren.

"Es war schwer, was wegzulassen", sagt Tobias Künzel. "Es kommen ganz viele Leute auf mich zu und sagen: 'Du hast meine Jugend gerettet.' Das ist auch der Grund, warum ich das noch mache. Ich bin da unheimlich dankbar und demütig. Und ich denke, dass man den Leuten da auch was zurückgeben muss."



Nach dem Auftakt in Chemnitz gehen die Leipziger bis 12. Oktober auf Jubiläumstour, u. a. am 17. März in Magdeburg, 8. Juni in Halle/Saale, 10. Juni in Dresden und am 5. Oktober in Leipzig.

An eine Rückkehr denkt Tobias Künzel auch schon: "Glückwunsch zur Kulturhauptstadt 2025, wo wir gerne vorbeischauen werden."