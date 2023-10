31.10.2023 06:10 Diese Ärzte haben am heutigen Feiertag in Chemnitz Dienst

Notfall am Feiertag? Kein Problem. TAG24 hat eine Übersicht über alle Bereitschaftsärzte am Reformationstag in Chemnitz zusammengestellt.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Auch am Feiertag kann es schnell zu einem Notfall kommen. Wir verraten Euch, wo es am heutigen Reformationstag in Chemnitz Hilfe gibt. Auch am heutigen Reformationstag gibt es in Chemnitz einen Bereitschaftsdienst. (Symbolbild) © 123RF/photodeti Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen bis Mittwoch, 7 Uhr: Tel. 116117. Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112. Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten am Dienstag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Kinderärztlicher Notdienst am Dienstag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss) Zahnärztliche Bereitschaft am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr: ZA Ladegast, Schönherrstraße 8, Tel. 0371/72001957 (Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an!) Aktuelle Änderungen: www.zahnaerzte-in-sachsen.de Apotheken von Dienstag, 8 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr: Goethe-Apotheke, Goethestraße 5 a, Tel. 0371/307485

Medicus-Apotheke, Unritzstraße 21 b, Tel. 0371/8081197

Tierärztlicher Notdienst.: Gemeinschaftspraxis Dr. Plümer/Dr. Schreyer, Tel. 0371/304973 Eine Übersicht findet Ihr auch unter: www.kvs-sachsen.de.

Titelfoto: 123RF/photodeti