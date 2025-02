Diese Chemnitzer bauen ihre Stadt mit LEGO nach

Patrick Uhlig (37, l.) und Carsten Herzberg (44) zeigen ihre eigenen LEGO-Kreationen im Fahrzeugmuseum, darunter die Burg Rabenstein. © Sven Gleisberg

Im Fahrzeugmuseum wurde in der aktuellen Sonderausstellung "Die bunte Welt der Klemmbausteine" extra Platz für diese sogenannten LEGO-Mocs (kurz für: "my own creation", deutsch: "meine eigene Kreation") geschaffen.

Carsten Herzberg rezensiert in seiner Freizeit LEGO-Sets im Internet. "Irgendwann habe ich dann einfach angefangen, selbst zu bauen."

Dabei spezialisiert sich Herzberg auf regionale Vorbilder. So hat er beispielsweise die Burg Rabenstein, den Nischel und die bunte Esse aus LEGO gebaut.

"Ich mache das virtuell mit einem Programm", erklärt der 44-Jährige. "Das sucht einem heraus, welche Steine man braucht. Das erspart viel Zeit."