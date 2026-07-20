Diese Zahlen überraschen: So stark stieg das Gehalt der Chemnitzer
Chemnitz - Lebensmittel, Benzin, Strom und Gas: In den vergangenen Jahren gingen die Kosten für viele Verbraucher durch die Decke. Aber auch auf dem Lohnzettel hat sich einiges getan. Die Chemnitzer verdienen heute rund 25 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.
Das geht aus dem neuen "Entgelt-Atlas 2026" hervor, den die Agentur für Arbeit am Montag veröffentlichte.
Demnach hatte ein Chemnitzer im Jahr 2021 ein mittleres Bruttomonatsgehalt von 3019 Euro.
Jetzt, fünf Jahre später, liegt das Mediangehalt bei 3794 Euro. "Das ist ein Anstieg von 25,7 Prozent", erklärt die Agentur für Arbeit.
Vor allem junge Arbeitnehmer profitieren vom kräftigen Gehaltsplus. Sie bekommen im Fünf-Jahres-Vergleich sogar 29,5 Prozent mehr.
Wer keinen Berufsabschluss hat, verdient in Chemnitz im Mittel 2727 Euro. Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, kommt auf 3530 Euro. Am besten verdienen Beschäftigte mit einem Uni- oder Hochschulabschluss - hier liegt das Gehalt bei 5259 Euro.
"Wer entsprechende Qualifizierungen mitbringt, kann mit einem höheren Gehalt im Berufsleben rechnen. Berufsausbildungen oder ein Studium zahlen sich also langfristig aus", erklärt Katrin Heinze, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Chemnitz.
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Diese zehn Berufsgruppen verdienen in Chemnitz am besten
Spannend: Die Agentur für Arbeit verglich das Mediangehalt mehrerer Berufsgruppen miteinander.
Diese zehn Berufe verdienten 2025 in Chemnitz am meisten (Brutto, Vollzeit):
- Human- und Zahnmediziner: 7903 Euro
- Lehrkräfte an allgemeinen Schulen: 5976 Euro
- Lehr- und Forschungskräfte an Hochschulen: 5385 Euro
- Unternehmensorganisation und Unternehmensstrategie: 5087 Euro
- Versicherungs- und Finanzdienstleistungen: 5117 Euro
- Informatik- und andere IKT-Berufe: 4901 Euro
- Bauplanung, Architektur, Vermessungsberufe: 4651 Euro
- Technische Entwicklung, Konstruktion und Produktionssteuerung: 4589 Euro
- Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe: 4570 Euro
- Finanzdienstleistung, Rechnungswesen, Steuerberatung: 4220 Euro
Übrigens: Auch im Jahr davor belegten Mediziner in Chemnitz ebenfalls die Spitze der Verdiensttabelle.
Titelfoto: Bildmontage: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa, Kristin Schmidt