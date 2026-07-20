Diese Zahlen überraschen: So stark stieg das Gehalt der Chemnitzer

Chemnitz - Lebensmittel, Benzin, Strom und Gas: In den vergangenen Jahren gingen die Kosten für viele Verbraucher durch die Decke. Aber auch auf dem Lohnzettel hat sich einiges getan. Die Chemnitzer verdienen heute rund 25 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

Ein kräftiges Gehaltsplus: Die Chemnitzer verdienen heute im Median rund 25 Prozent mehr als 2021. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Das geht aus dem neuen "Entgelt-Atlas 2026" hervor, den die Agentur für Arbeit am Montag veröffentlichte.

Demnach hatte ein Chemnitzer im Jahr 2021 ein mittleres Bruttomonatsgehalt von 3019 Euro.

Jetzt, fünf Jahre später, liegt das Mediangehalt bei 3794 Euro. "Das ist ein Anstieg von 25,7 Prozent", erklärt die Agentur für Arbeit.



Vor allem junge Arbeitnehmer profitieren vom kräftigen Gehaltsplus. Sie bekommen im Fünf-Jahres-Vergleich sogar 29,5 Prozent mehr.

Wer keinen Berufsabschluss hat, verdient in Chemnitz im Mittel 2727 Euro. Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, kommt auf 3530 Euro. Am besten verdienen Beschäftigte mit einem Uni- oder Hochschulabschluss - hier liegt das Gehalt bei 5259 Euro.

"Wer entsprechende Qualifizierungen mitbringt, kann mit einem höheren Gehalt im Berufsleben rechnen. Berufsausbildungen oder ein Studium zahlen sich also langfristig aus", erklärt Katrin Heinze, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Chemnitz.