Diese XXL-Liebeserklärung in Chemnitz sorgt für Aufsehen

Chemnitz - Diese Liebesbekundung sorgt im Netz für Begeisterung: An einem Baugerüst in Altchemnitz hat jemand seinen Gefühlen freien Lauf gelassen.

"Du bist viel mehr als mein Crush. Mehr als das alleralleraller schönste Mädchen der Stadt", steht auf dem Transparent. © Ralph Kunz

"Du bist viel mehr als mein Crush (dt. 'Schwarm'). Mehr als das alleralleraller schönste Mädchen der Stadt", steht in großen schwarzen Lettern auf dem weißen Transparent.

Eine Liebeserklärung im XXL-Format, die wohl kaum jemand beim Vorbeigehen übersehen dürfte.

Auch bei Facebook sorgt die romantische Botschaft für Reaktionen: "Das ist ja mal voll süß" oder "Schön, dass es so etwas Wunderbares noch gibt", schreiben Chemnitzer Nutzer in der Gruppe "CHEMNITZ LIVE".

Andere kommentieren die Aktion mit einem Augenzwinkern: "Nicht ganz ungefährlich. Und erwischen lassen sollte man sich auch nicht."

Wer hinter der Aktion steckt und für wen das große Kompliment bestimmt ist, bleibt allerdings ein Geheimnis.