14.11.2024 09:20 1.626 Drei Ämter der Stadt Chemnitz nicht erreichbar

In der Stadt Chemnitz sind am Donnerstag drei Ämter per Telefon oder per E-Mail nicht erreichbar.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am heutigen Donnerstagmorgen sind drei Ämter der Stadt Chemnitz nicht erreichbar. Am Donnerstagmorgen sind drei Ämter der Stadt Chemnitz nicht erreichbar. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Das teilte die Stadt mit. Grund sei eine technische Abschaltung. Weiter heißt es, dass die Mitarbeiter des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramts, des Sportamts sowie des Bauordnungs- und Vermessungsamt erst am Nachmittag wieder telefonieren und E-Mails beantworten können.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa