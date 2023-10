Durchfall-Sorgen im Chemnitzer Tierpark: Biomüll im Bach gefährdet Hyänen

Chemnitz - Die fast unsichtbare Gefahr kommt aus dem Unritzbach in Chemnitz: Angeblich entsorgen Anwohner ihre Küchenabfälle im Bächlein, der später durch den Tierpark fließt. Dort verderben sich die Hyänen den Magen an der "Extra-Portion". Folge: Die Tüpfelhyänen erkranken an Durchfall.