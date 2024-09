Chemnitzer Edeka-Filiale distanziert sich von Anti-AfD-Kampagne

Chemnitz - Die Supermarktkette Edeka hatte sich kurz vor den Landtagswahlen im Osten in Zeitungsanzeigen und im Netz gegen die AfD positioniert. Das Motto: "Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht". Doch nun sorgen sich einige Marktbesitzer wohl um Kunden und rudern zurück - so auch in Chemnitz.