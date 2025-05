Ehre auf dem Walk of Fame: Chemnitz setzt Hartwig Albiro ein Denkmal

Chemnitz - Dem am 31. Dezember 2024 verstorbenen Hartwig Albiro (†93) wird im September eine besondere Ehre zuteil: Der Regisseur und langjährige Schauspieldirektor des Chemnitzer Schauspielhauses (1971-1996) erhält eine Gedenkplatte auf dem "Walk of Fame" am Roten Turm. Damit reiht er sich in die Riege bedeutender Chemnitzer Persönlichkeiten ein.