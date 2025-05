Ein Jahr nach Legalisierung: So entspannt läuft es im Chemnitzer Cannabis-Club

Clubchef Martin Sienang (46) kontrolliert regelmäßig die Pflanzen in der Plantage. © Uwe Meinhold

Einmal pro Woche holen sich die Mitglieder in Chemnitz ihre legalen Blüten ab. Künftig soll die Ausgabe auf zwei bis drei Tage pro Woche erweitert werden.

Was Sinang am meisten überrascht hat: "Unser ältestes Mitglied ist über 90." Vom Lehrling bis zum Anwalt sei alles dabei, sogar Gäste aus Bayern kämen vorbei. Einer der Kunden, Tony (26, Name geändert) aus Annaberg-Buchholz, erzählt: "Früher hab ich auf der Straße gekauft. Jetzt weiß ich, was ich rauche."

Der Club bietet zwei Mitgliedsmodelle, aktive und fördernde Mitglieder. Letztere leisten 60 Arbeitsstunden im Jahr ab und erhalten im Gegenzug Preisnachlass beim Erwerb. Ein Gramm Cannabis kostet zwischen 6 und 8 Euro je nach Mitgliedschaft.

Über 21-Jährige dürfen 25 Gramm pro Tag mitnehmen, maximal 50 pro Monat. Unter 21 Jahren liegt die Monatsgrenze bei 30 Gramm. Die Mitgliedschaft kostet 150 Euro Aufnahme- und 150 Euro Jahresbeitrag.