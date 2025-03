Ein Tag nach der Eröffnung: Toilette des Küchwaldpavillons defekt

Chemnitz - Kurz nach der Eröffnung des neuen Empfangspavillons an der Küchwaldwiese in Chemnitz sorgte ein Feuerwehreinsatz für Aufregung!

Am Freitag wurde der Pavillon festlich eingeweiht. © Uwe Meinhold

Das bunte Häuschen mit Wellendach, in dem es auch ein öffentliches WC gibt, war am Freitag feierlich eingeweiht worden. Die Freude darüber war keine 24 Stunden später schon wieder dahin: Am Samstagvormittag hörten Passanten, dass im Inneren ein Alarm ausgelöst wurde.

Die Tür des Pavillons ließ sich nicht öffnen, deshalb riefen die besorgten Spaziergänger die Polizei. Auch die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug an.

Da nichts auf einen Brand hindeutete, erkundigten sich die Einsatzkräfte zunächst bei den Parkeisenbahnern, die sich zum Frühjahrsputz versammelt hatten, nach einem Verantwortlichen für den Pavillon.

Parkbahn-Geschäftsführer Dietmar Holz (65) "Man wollte vermeiden, die neue Tür aufzubrechen. Wir konnten aber nur an das Grünflächenamt verweisen."