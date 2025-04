Von Ur-Ur-Oma eröffnet: Chemnitzer Fleischer feiert 125-jähriges Bestehen

Chemnitz - Glückwunsch! Die Metzgerei Gränitz in Chemnitz feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Fleischermeister Benny Gränitz (43) sagt stolz: "Meine Ur-Ur-Oma Clara hatte das Geschäft 1900 eröffnet. Dass ich die Familientradition fortführe, war immer klar."

Fleischermeister Benny Gränitz (43) fertigt die Wurst nach den Rezepten seiner Vorfahren. © Kristin Schmidt

Der Chef in fünfter Generation balanciert mit fünfzehn Mitarbeitern im Spagat zwischen bewährtem Handwerk und modernen Zeiten: "Ein Drittel der Rezepte unserer 150 Wurstsorten stammen aus den Anfängen der Fleischerei."

Das Blutwurst-Rezept sorgte schon in Frankreich für Furore. Die in der Normandie ansässige "Bruderschaft der Ritter der Blutwurst" zeichnete die Kissinger aus Harthau 2023 mit Silber aus.

Egal welche Wurst - das verarbeitete Fleisch stammt wie früher aus regionaler Tierhaltung. Benny Gränitz: "Das ist uns wichtig. Die Herausforderung ist, Aufwand und Preise in Einklang zu bringen. Wenn bei einem Bauern am Tag ein Tier geschlachtet wird und in einem Großbetrieb Hunderte, dann ist das ein Kosten-Unterschied."

Ganz moderne Wege geht der Traditionsbetrieb beim Verkauf: Es gibt einen Online-Shop und eine der drei Filialen wurde zum SB-Standort. "Bei uns haben Verkäuferinnen gefehlt", begründet der Fleischermeister die Entscheidung.