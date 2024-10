28.10.2024 13:49 961 Einbruch in Chemnitzer Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Gleich zwei Einbrüche in Chemnitz: In Helbersdorf brachen Diebe in ein Einfamilienhaus ein und auf dem Kaßberg stahlen Langfinger ein Motorrad.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Einbruch in einem Chemnitzer Einfamilienhaus: Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Richard-Wagner-Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in den zurückliegenden Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht? (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Die Tat ereignete sich am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 16.55 Uhr. Die unbekannten Langfinger durchsuchten die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses in Helbersdorf und stahlen Schmuck im Wert von insgesamt 2000 Euro. Ob die Diebe noch weitere Gegenstände an sich nahmen, wird derzeit geprüft. Konkrete Angaben zum einbruchsbedingten Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Chemnitz Lokal Rechtschreibfehler! Dieses Schild in Chemnitz muss ausgetauscht werden Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter 0371 387-3448 entgegen. Motorrad aus Hinterhof auf dem Kaßberg gestohlen Am heutigen Montagmorgen kam es zu einem weiteren Verbrechen: Zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr stahlen Kriminelle aus einem Hinterhof in der Kanzlerstraße ein Motorrad des Herstellers KTM 690 SMC R. Das Zweirad in den Farben schwarz, weiß und orange wurde im Jahr 2019 erstmals zugelassen. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

