Eltern in Sorge: Exhibitionist entblößt sich vor Kindern

Laut FDP-Stadträtin Yvonne Kilian (45) soll sich ein Exhibitionist einen Monat zuvor auch am Zaun der Kita Am Feldschlösschen gezeigt haben. Die Polizei will dem nachgehen. Stefan Lauckner (39), Vater eines Kita-Kindes in Schönau, ist besorgt: "Die Fälle hinterlassen ein bedrückendes Gefühl."