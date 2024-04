Eltern sauer! Chemnitzer Grundschule wird noch später fertig

Chemnitz - Die Sanierung der Grundschule in Chemnitz -Adelsberg verzögert sich. Die für Sommer geplante Rückkehr der Schüler wurde abgesagt. Bei Eltern sorgt das für doppelten Frust, denn es gibt keinen Termin für die Fertigstellung und der Sportunterricht wackelt.

Elternrat Lars Ebert (43) ärgert sich über den Umgang mit der Bauverzögerung an der Grundschule Adelsberg. © Maik Börner

"Unter der Voraussetzung eines nun planmäßigen Bauablaufs ist der Rückzug eventuell für die Herbstferien 2024 vorgesehen", teilte Bürgermeister Ralph Burghart (53, CDU) mit.

Die unkonkrete Antwort ärgert Elternvertreter Lars Ebert (43): "Bei dieser Formulierung ist damit zu rechnen, dass es noch deutlich länger dauern wird. Diese Art der Kommunikation ist nicht transparent."

Ein Grund für den Unmut: Für die rund 200 Schüler, die seit zwei Jahren in die Comeniusschule nach Altchemnitz ausgelagert sind, fällt ein Teil des Sportunterrichts aus, weil die dortige Hallenkapazität nicht ausreicht. An drei Wochentagen bringt ein Bus die Kinder zur Sporthalle nach Adelsberg. "Trotzdem fallen jede Woche drei bis vier Sportstunden aus", so Lars Ebert.

Den Wunsch, den Sport-Bus jeden Wochentag fahren zu lassen, lehnt die Stadt ab. "Eine Erweiterung ist aufgrund fehlender Beförderungsunternehmen und fehlender finanzieller Mittel nicht möglich", so Bürgermeister Burghart.