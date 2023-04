Energiespar-Verordnung endet: Nicht nur der Chemnitzer "Lulatsch" leuchtet wieder

Und erklärt auch gleich die Funktionsweise: "Insgesamt 168 energiesparende LED-Leuchten erhellen seit November 2017 das vermutlich höchste Kunstwerk der Welt in den Abend- und Nachtstunden. Eine Schaltuhr, in der der Sonnenaufgang und -untergang gespeichert sind, schaltet die Beleuchtung an und aus."

Während im Rathaus noch überlegt wird, griff der wichtigste Chemnitzer Versorger bereits zum Schalter: Seit Montag leuchtet der "Lulatsch" wieder. Und nicht nur der."Der bunte Schornstein ist eins der wichtigsten Chemnitzer Wahrzeichen, was uns viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder bestätigen", teilt Eins Energie seinen Kunden via Facebook mit.

Die LED-Wand am Hauptbahnhof war auch im Winter bis 22 Uhr in Betrieb, ab Dienstag wird die Betriebszeit - wie früher üblich - wieder bis Mitternacht ausgeweitet. VMS-Sprecher Falk Ester (54): "Ab morgen leuchtet sie auch wieder ab 4 Uhr bis zum Sonnenaufgang."

Die Petrikirche am Theaterplatz blieb den ganzen Winter unbeleuchtet. © Uwe Meinhold

An der Chemnitztalstraße leuchtet's wieder bunt. Den "Lulatsch" auch nach Sonnenuntergang zu sehen, fühlte sich am Montag ziemlich gut an. Das ging wahrscheinlich vielen Chemnitzern so.

Für manche eine kleine Erleuchtung: Das "Lulatsch"-Licht der Hoffnung zeugt davon, dass wir halbwegs unbeschadet durch den Winter gekommen sind. Ohne Blackout und kalte Wohnung.

Bevor die Freude am Erstrahlen zum Irrlichtern wird, muss ich die Gemütsaufhellung etwas dimmen. Denn der nächste Winter kommt gewiss.

Schön, dass wir hier und da das Licht wieder anknipsen können. Die akute Phase der Energiekrise mag überwunden sein. Gelöst ist sie keineswegs - wie die aktuelle Debatte um Atomstrom beispielhaft zeigt. Die Aussichten bleiben düster.

Darum sehe ich keinen Grund, jetzt ungefragt jede Außenbeleuchtung wieder erstrahlen zu lassen, nur weil der "Lulatsch" leuchtet. Nicht jedes Licht bringt Erhellung, nur weil es hell ist. Das gilt auch für Kirchenfassaden, wo Erleuchtung immerhin Teil des Geschäftsmodells ist. Also ruhig mal abschalten. Der Tierwelt zuliebe - und der knappen Kassen.