Erneuter Streik legt Busverkehr in Chemnitz und Umgebung lahm

Am Freitag geht Verdi in die dritte Verhandlungsrunde zum Vergütungstarifvertrag (AVN-Sachsen). (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Wie Verdi am heutigen Montag mitteilte, soll am kommenden Mittwoch und Donnerstag gestreikt werden, bevor am 23. Februar die dritte Verhandlungsrunde zum Vergütungstarifvertrag (AVN-Sachsen) startet.

"Damit soll ein deutliches Zeichen gesetzt werden, um den berechtigten Forderungen der Beschäftigten zur Vergütungserhöhung auf dem Level des öffentlichen Dienstes der Kommunen und vergleichbarer Tarifentwicklung in den städtischen Verkehrsunternehmen in Sachsen Nachdruck zu verleihen", heißt es weiter.

Bisher sei die Gewerkschaft mit den Angeboten der Arbeitgeber nicht zufrieden. Noch immer betrügen die Abstände zu vergleichbaren Tarifbereichen mehrere Hundert Euro im Monat.

Neben Chemnitz und Dresden wird auch in den Landkreisen Vogtland, Zwickau, Erzgebirge, Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Bautzen sowie Görlitz gestreikt.

Davon betroffen sind die folgenden Betriebe der AVN-Gruppe Sachsen: Regionalverkehr Westsachsen, Euro Traffic Partner, REGIOBUS Mittelsachsen, Regionalverkehr Erzgebirge, Verkehrsgesellschaft Meißen, Dresdner Verkehrsservicegesellschaft, Regionalverkehr Sächs. Schweiz-Osterzgebirge, Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda; Regionalbus Oberlausitz und die Görlitzer Verkehrsbetriebe.

Auch die DB REGIO Bus Ost GmbH (Niederlassung Zittau), der Omnibusverkehr Oberlausitz Niesky und die Straßenbahn-Bus Plauen sind ebenfalls bei dem Warnstreik involviert.

In Chemnitz betrifft das teilweise die Buslinien 23, 32, 41 und 93 sowie alle Nachtlinien.