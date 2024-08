10.08.2024 06:41 765 Erster Blick in die exklusivsten Wohnungen der Chemnitzer City

Am Getreidemarkt in Chemnitz entstehen derzeit Wohnungen, die wahrscheinlich die exklusivsten, in jedem Fall aber die modernsten der Innenstadt werden.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Die Filiale von Rewe hat's vorgemacht, sie ist seit Juni im Neubau am Getreidemarkt in Chemnitz ansässig. Obendrüber entstehen derzeit Wohnungen, die wahrscheinlich die exklusivsten, in jedem Fall aber die modernsten der Innenstadt werden. Seit Freitag gibt's dort sogar eine Musterwohnung, die eigens für Besichtigungen eingerichtet wurde. Joelina Richly (19) vom Vermietungsteam der IC Immobiliengruppe präsentiert den Blick vom Balkon der Musterwohnung. © Maik Börner Exklusivität hat einen Namen in diesem Gebäude. Die zu vermietenden Wohnungen reichen von 52 bis 200 Quadratmeter und sind vom dritten bis zum fünften Stock verteilt. Ganz oben gibt es noch zwei Penthäuser, die sich momentan im Bau befinden.

Wie sieht es beim Mietpreis aus? "Die 32 Wohnungen werden zu einer Kaltmiete von 11,50 Euro pro Quadratmeter angeboten", sagt Simone Lorenz (45) von der IC Immobiliengruppe, die sich um die Vermietung des Objekts kümmert. Chemnitz Lokal Chemnitz: Hier macht die Stadt Jagd auf Falschparker Der durchschnittliche Mietpreis in Chemnitz liegt bei 5,82 Euro pro Quadratmeter. Alle Wohnungen sind mit Fußbodenheizungen ausgestattet. Durch die energieeffiziente Bauweise sollen sich auch die Nebenkosten in Grenzen halten. Ab 1. Dezember können die neuen Mieter einziehen. Dazu gibt es auch einen Tiefgaragenstellplatz für 85 Euro pro Monat. Bereits im Vorfeld habe es viele Anfragen gegeben. Joelina Richly und Innenausstatterin Silke Meischner (57) in der offenen Küche der Musterwohnung. © Maik Börner Das eingerichtete Wohnzimmer der Musterwohnung. © Maik Börner Die zu vermietenden Wohnungen reichen von 52 bis 200 Quadratmeter. © Maik Börner Hotelkette "Limehome" soll in Chemnitz 2025 öffnen Die Musterwohnung befindet sich in der dritten Etage über der Rewe-Filiale am Getreidemarkt. © Maik Börner Auch in puncto Gewerbeflächen gebe es gute Neuigkeiten: Ein asiatisches Restaurant mit gehobener Küche und ein Naturkosmetik-Shop sollen noch dieses Jahr öffnen. Die Diakonie richtet im Nebengebäude eine Tagespflege ein. Die Hotelkette "Limehome" soll im 1. Quartal 2025 die Pforten öffnen. Zur Sicherheitslage am Standort versichert Vermieterin Lorenz: "Die Sicherheitsleute am Rewe berichten, dass es bisher kaum Probleme gab." Vor dem Eingang zum Supermarkt werden Bäume gepflanzt. Außerdem sollen noch Schilder aufgestellt werden, die auf ein Alkoholverbot im Gelände hinweisen. "Es ist ein Privatgrundstück. Deswegen kann dort vom Hausrecht gebraucht gemacht werden, falls es zu Zwischenfällen kommt", meint Lorenz.

Titelfoto: Bildmontage: Maik Börner